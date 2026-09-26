Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742924
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330)
Этот ноутбук Asus сразу выделяется внушительным 16-дюймовым экраном с великолепным разрешением 3840x2400. OLED-матрица подарит глубочайшие оттенки и насыщенные цвета, а сенсорная функция открывает новые возможности для управления: удобно для творчества, презентаций или простого серфинга. Мощная связка — процессор AMD и современные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x — обеспечивает мгновенный отклик разных задач, будь то работа с графикой, обработка больших массивов данных или просто динамичная многозадачность. Хранилище SSD на 1024 Гб вмещает всё нужное — документы, фотоархивы, проекты и видеоколлекцию, которая всегда под рукой и открывается за считанные секунды. Модель подходит тем, кто не готов довольствоваться компромиссами: востребована среди дизайнеров, программистов и требовательных пользователей.
Этот ноутбук Asus сразу выделяется внушительным 16-дюймовым экраном с великолепным разрешением 3840x2400. OLED-матрица подарит глубочайшие оттенки и насыщенные цвета, а сенсорная функция открывает новые возможности для управления: удобно для творчества, презентаций или простого серфинга. Мощная связка — процессор AMD и современные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x — обеспечивает мгновенный отклик разных задач, будь то работа с графикой, обработка больших массивов данных или просто динамичная многозадачность. Хранилище SSD на 1024 Гб вмещает всё нужное — документы, фотоархивы, проекты и видеоколлекцию, которая всегда под рукой и открывается за считанные секунды. Модель подходит тем, кто не готов довольствоваться компромиссами: востребована среди дизайнеров, программистов и требовательных пользователей.
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WR-SE060X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17D1-M00330)