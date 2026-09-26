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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16&quot; OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
388 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742923
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.48

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0)

Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и яркие впечатления. OLED-матрица с разрешением 2560x1600 дарит по-настоящему сочное цветопередачу и чёткую детализацию — на таком экране особенно приятно смотреть фильмы, работать с графикой или обрабатывать фото. Объёмный SSD на 1024 Гб порадует быстрой загрузкой и огромным запасом памяти для файлов, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечат мгновенный отклик даже при запуске требовательных программ. Встроенный кард-ридер делает работу с фото- и видеоматериалами ещё удобнее — просто вставьте карту и сразу начинайте работать. Идеальный инструмент для творчества и продуктивности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Zephyrus G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с диагональю экрана 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и яркие впечатления. OLED-матрица с разрешением 2560x1600 дарит по-настоящему сочное цветопередачу и чёткую детализацию — на таком экране особенно приятно смотреть фильмы, работать с графикой или обрабатывать фото. Объёмный SSD на 1024 Гб порадует быстрой загрузкой и огромным запасом памяти для файлов, а 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечат мгновенный отклик даже при запуске требовательных программ. Встроенный кард-ридер делает работу с фото- и видеоматериалами ещё удобнее — просто вставьте карту и сразу начинайте работать. Идеальный инструмент для творчества и продуктивности.
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB092W Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam Bag (90NR0PE1-M004U0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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