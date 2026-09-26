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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742922
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.07

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640)

Впечатляющий ноутбук Asus с огромным 18-дюймовым экраном — настоящее пространство для работы, игр и творчества. Яркое изображение с разрешением 1920x1200 делает любые задачи комфортными для глаз. Дискретная видеокарта подходит для современных игр, графики и сложных приложений. Мощные 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный запуск программ и быстрый отклик системы. Клавиатура с подсветкой — удобно в любое время суток. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение именно для себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Впечатляющий ноутбук Asus с огромным 18-дюймовым экраном — настоящее пространство для работы, игр и творчества. Яркое изображение с разрешением 1920x1200 делает любые задачи комфортными для глаз. Дискретная видеокарта подходит для современных игр, графики и сложных приложений. Мощные 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают мгновенный запуск программ и быстрый отклик системы. Клавиатура с подсветкой — удобно в любое время суток. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение именно для себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8117 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NL1-M00640) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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