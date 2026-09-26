Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит скорость, качество изображения и пространство для работы. Его яркий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит впечатляющую детализацию и комфорт даже при длительной работе с графикой или таблицами. 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD объёмом 512 Гб открывают простор для многозадачности и молниеносного отклика системы — любые приложения запускаются без промедлений. Мощный процессор Intel обеспечивает стабильную производительность, а отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать удобную рабочую среду. Надёжный, вместительный и готов к большим задачам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C80)