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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
171 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742920
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.35

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40)

Ноутбук Asus с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — находка для тех, кто ценит простор рабочего пространства и комфорт для глаз. Объёмный SSD на 512 Гб подарит быстрый запуск и мгновенный доступ к вашим файлам. 32 Гб современной оперативной памяти DDR5 и процессор Intel обеспечат молниеносную реакцию даже при работе с тяжёлыми задачами и большим количеством приложений. Модель поставляется без установленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, что подойдет именно вам. А современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует стабильную связь с аксессуарами и гаджетами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с большим 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200 — находка для тех, кто ценит простор рабочего пространства и комфорт для глаз. Объёмный SSD на 512 Гб подарит быстрый запуск и мгновенный доступ к вашим файлам. 32 Гб современной оперативной памяти DDR5 и процессор Intel обеспечат молниеносную реакцию даже при работе с тяжёлыми задачами и большим количеством приложений. Модель поставляется без установленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, что подойдет именно вам. А современная версия Bluetooth v5.4 гарантирует стабильную связь с аксессуарами и гаджетами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV207 Core i7 14650HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00C40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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