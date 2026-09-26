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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742918
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.84

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)

Большой 18-дюймовый экран с ярким разрешением 2560x1600 создаёт эффект полного погружения — отлично подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 1024 Гб обеспечит быструю загрузку и хранение внушительных объёмов данных, а 16 Гб оперативной памяти — плавную работу даже при одновременном запуске нескольких программ. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора и настройки под свои нужды. Bluetooth v5.4 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 18-дюймовый экран с ярким разрешением 2560x1600 создаёт эффект полного погружения — отлично подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 1024 Гб обеспечит быструю загрузку и хранение внушительных объёмов данных, а 16 Гб оперативной памяти — плавную работу даже при одновременном запуске нескольких программ. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора и настройки под свои нужды. Bluetooth v5.4 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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