Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)
Большой 18-дюймовый экран с ярким разрешением 2560x1600 создаёт эффект полного погружения — отлично подходит для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта легко справляются с ресурсоёмкими задачами. SSD на 1024 Гб обеспечит быструю загрузку и хранение внушительных объёмов данных, а 16 Гб оперативной памяти — плавную работу даже при одновременном запуске нескольких программ. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современных устройств. Ноутбук поставляется без операционной системы, что даёт свободу выбора и настройки под свои нужды. Bluetooth v5.4 — для быстрого и стабильного беспроводного соединения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT202 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00A40)