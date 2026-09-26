Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00SN0)
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Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
474 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742917
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.5
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00SN0)
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W оснащён 18" экраном с разрешением 3840?2400 и мощной аппаратной платформой для игр и профессиональной работы. В основе лежит 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5.5 ГГц в Turbo, а видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти обеспечивает высокую производительность в играх и графике.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W оснащён 18" экраном с разрешением 3840?2400 и мощной аппаратной платформой для игр и профессиональной работы. В основе лежит 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5.5 ГГц в Turbo, а видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти обеспечивает высокую производительность в играх и графике.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LXG-TQ530W Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M00SN0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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