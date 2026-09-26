Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6V4RU/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6V4RU/A)
Этот ноутбук Apple — воплощение лёгкости и мощи. Его вес всего 1,24 кг: он не станет обузой ни в рюкзаке, ни на столе, а диагональ 13,6 дюйма открывает просторное рабочее пространство при компактном размере корпуса. Чёткая детализация изображения обеспечивает разрешение экрана 2560x1664 — отличный выбор для работы с графикой и медиа. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку и хранение всех нужных файлов, а внушительный объём оперативной памяти 24 Гб позволяет работать с несколькими задачами одновременно, не испытывая ни малейших задержек. Мощный процессор Apple усиливает скорость и эффективность системы, а операционная система Mac OS делает каждое действие интуитивным и приятным. Созданный на базе Li-Pol аккумулятора, этот ноутбук готов к длительным рабочим сессиям.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6V4RU/A)