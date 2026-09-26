Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)
Компактный ноутбук Apple с диагональю экрана 13,6 дюйма легко поместится в рюкзаке — удобно брать с собой на учёбу, работу или в путешествие. Яркое и чёткое изображение с разрешением 2560x1664 делает просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортной. Быстрый SSD объёмом 512 Гб обеспечит мгновенный запуск приложений, а 16 Гб оперативной памяти справятся с многозадачностью — подойдёт для работы с большими файлами и требовательными программами. На борту — знакомая и удобная система Mac OS. Сканер отпечатка пальца отвечает за быструю и безопасную авторизацию. Этот ноутбук создан для современных задач и активного ритма жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103RU/A)