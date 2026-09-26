Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (Z1HD000VB(MC7A4))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742912
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.46
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (Z1HD000VB(MC7A4))
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 с диагональю 15.3" и разрешением 2880?1864 пикселей оснащён процессором Apple M4 с 10 ядрами и частотой 4 ГГц. Он работает под управлением macOS и имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD для хранения данных.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 с диагональю 15.3" и разрешением 2880?1864 пикселей оснащён процессором Apple M4 с 10 ядрами и частотой 4 ГГц. Он работает под управлением macOS и имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD для хранения данных.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Голубой, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Голубой, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (Z1HD000VB(MC7A4)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (Z1HD000VB(MC7A4))