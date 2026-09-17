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Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 742908
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Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние, 742908

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Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 8
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 9
Уценка
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 4
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 5
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 6
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 7
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 8
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 9
  • Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 940 руб.  2 590 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние
1 940 руб. -25%
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка для душа, шланг для душа, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на смесителе, скол на изливе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, лейка, декорнакладка 2шт, держатель д/лейки, крепления



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка для душа, шланг для душа, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на смесителе, скол на изливе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, лейка, декорнакладка 2шт, держатель д/лейки, крепления


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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