Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние, 742908
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 940 руб. 2 590 руб.
В наличии
Код товара: 742908
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Загружаем...
1 940 руб. -25%
2 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка для душа, шланг для душа, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х11
Вес, кг.
1.6
Описание товара Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на смесителе, скол на изливе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, лейка, декорнакладка 2шт, держатель д/лейки, крепления
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка для душа, шланг для душа, держатель для лейки, эксцентрики, отражатели, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
295
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на смесителе, скол на изливе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, лейка, декорнакладка 2шт, держатель д/лейки, крепления
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Уцененный товар Смеситель для ванной с длинным изливом Teymi Lori, черный матовый T10267 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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