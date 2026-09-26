Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742858
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Характеристики
Бренд
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
500
Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902)
Универсальная резиновая опора Matrix 50902 с увеличенной высотой предназначена для использования совместно с подкатными домкратами. Благодаря ей днище и кузов авто, а также верхняя часть домкрата надежно защищены от механических повреждений. Опору можно использовать с домкратами 510105, 51035, 51045.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Универсальная резиновая опора Matrix 50902 с увеличенной высотой предназначена для использования совместно с подкатными домкратами. Благодаря ей днище и кузов авто, а также верхняя часть домкрата надежно защищены от механических повреждений. Опору можно использовать с домкратами 510105, 51035, 51045.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 45 мм Matrix (50902) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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