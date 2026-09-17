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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901)

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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 5
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 6
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 7
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 8
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 9
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 10
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 11
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 12
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 13
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 14
Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 5
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 6
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 7
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 8
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 9
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 10
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 11
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 12
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 13
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 14
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х4
Вес, г.
400

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901)

Универсальная резиновая опора Matrix 50901 устанавливается на подкатной домкрат для снижения риска повреждения кузова и днища автомобиля, а также верхней части самого домкрата. Она пригодится водителям и автомеханикам в ходе проведения ремонтных работ. Подходит к артикулам 510105, 51035, 51045.

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная резиновая опора Matrix 50901 устанавливается на подкатной домкрат для снижения риска повреждения кузова и днища автомобиля, а также верхней части самого домкрата. Она пригодится водителям и автомеханикам в ходе проведения ремонтных работ. Подходит к артикулам 510105, 51035, 51045.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix (50901) – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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