Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)
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Характеристики
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 742856
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб.
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Характеристики
Бренд
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
100
Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)
Резиновая опора Matrix 50905 подходит к домкратам 510084, 510085, 51020, 51028, 51131, 51132, 51127, 51152, 51040. Она используется в качестве защиты для верхней части домкрата и кузова автомобиля, позволяет надежно зафиксировать транспортное средство при подъеме без риска появления царапин и вмятин.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Резиновая опора Matrix 50905 подходит к домкратам 510084, 510085, 51020, 51028, 51131, 51132, 51127, 51152, 51040. Она используется в качестве защиты для верхней части домкрата и кузова автомобиля, позволяет надежно зафиксировать транспортное средство при подъеме без риска появления царапин и вмятин.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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