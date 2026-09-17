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Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)

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Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 5
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 6
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 7
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 8
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 9
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 10
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 11
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 12
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 13
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 14
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 15
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 16
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 17
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 5
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 6
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 7
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 8
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 9
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 10
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 11
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 12
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 13
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 14
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 15
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 16
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 17
  • Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)

Резиновая опора Matrix 50905 подходит к домкратам 510084, 510085, 51020, 51028, 51131, 51132, 51127, 51152, 51040. Она используется в качестве защиты для верхней части домкрата и кузова автомобиля, позволяет надежно зафиксировать транспортное средство при подъеме без риска появления царапин и вмятин.

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновая опора Matrix 50905 подходит к домкратам 510084, 510085, 51020, 51028, 51131, 51132, 51127, 51152, 51040. Она используется в качестве защиты для верхней части домкрата и кузова автомобиля, позволяет надежно зафиксировать транспортное средство при подъеме без риска появления царапин и вмятин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата D 65 мм Matrix (50905) - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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