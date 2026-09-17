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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909)

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Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 1
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 2
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 3
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 4
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 5
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 6
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 7
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Грузоподъёмность, т
0.5
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 1
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 2
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 3
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 4
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 5
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 6
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 7
  • Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909)

Адаптер для бутылочных домкратов Matrix арт. 50909 защищает кузов автомобиля во время его подъема. Насадка устанавливается на гидравлический домкрат с диаметром штока 32 мм и уверенно справляется с нагрузкой до 6 тонн. Опора совместима с домкратами арт. 50721, 50334, 50723, 50756, 51115, 51116, 51117, 51097, 51103, 51126, 51124. Преимущества: Адаптер изготовлен из прочной стали и резины, которые позволяют увеличить его ресурс и защитить от повреждений кузов машины и опорную площадку домкрата даже при подъеме максимально возможного веса. Диаметр накладки значительно превышает диаметр штока домкрата — увеличенная площадь опоры позволяет равномерно распределить нагрузку и придать грузу устойчивость. Эластичная резина плотно прилегает к поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию и предотвращая соскальзывание.



Теги товара: 3 тонны

Отзывы о товаре Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для бутылочных домкратов Matrix арт. 50909 защищает кузов автомобиля во время его подъема. Насадка устанавливается на гидравлический домкрат с диаметром штока 32 мм и уверенно справляется с нагрузкой до 6 тонн. Опора совместима с домкратами арт. 50721, 50334, 50723, 50756, 51115, 51116, 51117, 51097, 51103, 51126, 51124. Преимущества: Адаптер изготовлен из прочной стали и резины, которые позволяют увеличить его ресурс и защитить от повреждений кузов машины и опорную площадку домкрата даже при подъеме максимально возможного веса. Диаметр накладки значительно превышает диаметр штока домкрата — увеличенная площадь опоры позволяет равномерно распределить нагрузку и придать грузу устойчивость. Эластичная резина плотно прилегает к поверхности груза, обеспечивая его надежную фиксацию и предотвращая соскальзывание.


Теги товара: 3 тонны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (50909) - стоимость товара 440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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