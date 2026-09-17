Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
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Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 742853
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
380 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
270
Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
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Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910)
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Резиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, D 60 мм, H 35 мм Matrix (50910) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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