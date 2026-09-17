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Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135)

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Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels - фото 1
Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
565
Рабочий ход, мм
455
  • Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels - фото 1
  • Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135)
11 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
565
Рабочий ход, мм
455
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х38х21
Вес, кг.
47.5

Описание товара Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135)

Гидравлический подкатной домкрат Stels — решение для серьёзных задач. Надёжная стальная конструкция выдерживает до 3,5 тонн, позволяя легко поднимать даже крупные автомобили. Благодаря минимальной высоте подхвата всего 100 мм домкрат подходит для работы с низким клиренсом, а внушительная высота подъёма 565 мм расширяет возможности при ремонте и обслуживании. Двухцилиндровая система обеспечивает плавный и быстрый подъём, а наличие педали заметно ускоряет подачу, не требуя усилий. Для безопасности предусмотрен фиксатор — можно не волноваться о случайном опускании. Вес устройства 47 кг гарантирует устойчивость на любой поверхности.

Отзывы о товаре Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
100
Высота подъема, мм
565
Рабочий ход, мм
455
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
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Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат Stels — решение для серьёзных задач. Надёжная стальная конструкция выдерживает до 3,5 тонн, позволяя легко поднимать даже крупные автомобили. Благодаря минимальной высоте подхвата всего 100 мм домкрат подходит для работы с низким клиренсом, а внушительная высота подъёма 565 мм расширяет возможности при ремонте и обслуживании. Двухцилиндровая система обеспечивает плавный и быстрый подъём, а наличие педали заметно ускоряет подачу, не требуя усилий. Для безопасности предусмотрен фиксатор — можно не волноваться о случайном опускании. Вес устройства 47 кг гарантирует устойчивость на любой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK LIFT, 100-565 мм, проф Stels (51135) - стоимость товара 11580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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