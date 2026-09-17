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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)

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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 1
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 2
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 3
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 4
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 5
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 6
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 7
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 8
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 9
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 10
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 11
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 12
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 13
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 14
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 15
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 16
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 17
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 18
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 19
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 20
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 1
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 2
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 3
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 4
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 5
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 6
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 7
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 8
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 9
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 10
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 11
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 12
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 13
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 14
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 15
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 16
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 17
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 18
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 19
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 20
  • Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)
7 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х21
Вес, кг.
18.78

Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)

Гидравлический бутылочный домкрат Matrix рассчитан на внушительную грузоподъёмность в 30 тонн — оптимальный выбор для работы с тяжёлой техникой и крупногабаритным транспортом. Прочный стальной корпус обеспечивает надёжность, а наличие фиксатора гарантирует дополнительную безопасность во время подъёма. Высота подхвата 244 мм позволяет использовать домкрат даже при минимальном дорожном просвете, а максимальная высота подъёма достигает 370 мм, что удобно при обслуживании массивных объектов. Благодаря двухцилиндровой конструкции подъем осуществляется уверенно и стабильно, при этом вес устройства — 19 кг — остаётся на практичном уровне для столь мощного инструмента. Отличное решение для профессиональных автомастерских и серьёзных задач!

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix рассчитан на внушительную грузоподъёмность в 30 тонн — оптимальный выбор для работы с тяжёлой техникой и крупногабаритным транспортом. Прочный стальной корпус обеспечивает надёжность, а наличие фиксатора гарантирует дополнительную безопасность во время подъёма. Высота подхвата 244 мм позволяет использовать домкрат даже при минимальном дорожном просвете, а максимальная высота подъёма достигает 370 мм, что удобно при обслуживании массивных объектов. Благодаря двухцилиндровой конструкции подъем осуществляется уверенно и стабильно, при этом вес устройства — 19 кг — остаётся на практичном уровне для столь мощного инструмента. Отличное решение для профессиональных автомастерских и серьёзных задач!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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