Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб.
В наличии
Код товара: 742850
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х21
Вес, кг.
18.78
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix рассчитан на внушительную грузоподъёмность в 30 тонн — оптимальный выбор для работы с тяжёлой техникой и крупногабаритным транспортом. Прочный стальной корпус обеспечивает надёжность, а наличие фиксатора гарантирует дополнительную безопасность во время подъёма. Высота подхвата 244 мм позволяет использовать домкрат даже при минимальном дорожном просвете, а максимальная высота подъёма достигает 370 мм, что удобно при обслуживании массивных объектов. Благодаря двухцилиндровой конструкции подъем осуществляется уверенно и стабильно, при этом вес устройства — 19 кг — остаётся на практичном уровне для столь мощного инструмента. Отличное решение для профессиональных автомастерских и серьёзных задач!
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, h подъема 150-530 мм Matr...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитДомкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1330 мм Проф...
-
В наличииЦена 6 980 руб. 8 950 руб.1745 руб. в СплитДомкрат реечный профессиональный,3т, 115-1335 мм, High Jack Stel...
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитДомкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-10...
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм St...
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитДомкрат подкатной ЗУБР Т-70, 3т, 130-410 мм, с поворотной ручкой...
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитДомкрат подкатной STAYER R-55 RED FORCE, 3т, 155-545 мм, с высок...
-
В наличииЦена 7 510 руб.1878 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 260-415 мм Ma...
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 85-430 мм, быстрый подъ...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, ...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, высокий подъем, 3т SUV, 190-53...
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессио...
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
244
Высота подъема, мм
370
Рабочий ход, мм
126
Диаметр опоры, мм
69
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
С педалью
Нет
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат Matrix рассчитан на внушительную грузоподъёмность в 30 тонн — оптимальный выбор для работы с тяжёлой техникой и крупногабаритным транспортом. Прочный стальной корпус обеспечивает надёжность, а наличие фиксатора гарантирует дополнительную безопасность во время подъёма. Высота подхвата 244 мм позволяет использовать домкрат даже при минимальном дорожном просвете, а максимальная высота подъёма достигает 370 мм, что удобно при обслуживании массивных объектов. Благодаря двухцилиндровой конструкции подъем осуществляется уверенно и стабильно, при этом вес устройства — 19 кг — остаётся на практичном уровне для столь мощного инструмента. Отличное решение для профессиональных автомастерских и серьёзных задач!
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический бутылочный, 30 т, h подъема 244-370 мм Matrix (50771)