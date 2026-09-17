Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип домкрата
электрогидравлический
Грузоподъёмность, т
1.5
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
В наличии
Код товара: 742848
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9 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
электрогидравлический
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х20
Вес, кг.
9.07
Описание товара Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190)
Электрогидравлический домкрат «3 в 1» Denzel 51190 в наборе с электрическим гайковертом работает от сети 12 В и представляет собой устройство для подъема грузов массой до 1,5 т на высоту 155-455 мм. Встроенный компрессор производительностью 35 л/мин служит для подкачки шин, мячей, матрацев и других резиновых изделий. Гайковерт с переключателем направления вращения позволяет откручивать и закручивать резьбовой крепеж во время замены колес. Набор будет полезен в гараже, автомастерской, также пригодится водителям в поездке.
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Теги товара: 3 тонны
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Бренд
Тип домкрата
электрогидравлический
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
1.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
155
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
224
Диаметр опоры, мм
49
Страна производитель
Китай
Электрогидравлический домкрат «3 в 1» Denzel 51190 в наборе с электрическим гайковертом работает от сети 12 В и представляет собой устройство для подъема грузов массой до 1,5 т на высоту 155-455 мм. Встроенный компрессор производительностью 35 л/мин служит для подкачки шин, мячей, матрацев и других резиновых изделий. Гайковерт с переключателем направления вращения позволяет откручивать и закручивать резьбовой крепеж во время замены колес. Набор будет полезен в гараже, автомастерской, также пригодится водителям в поездке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны
Домкрат электрогидравлический «3 в 1» (1,5 т) 12В, с гайковертом электрическим, в наборе Denzel (51190) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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