Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 742846
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)
Резиновая опора с прорезью Matrix 50915 диаметром 65 мм предотвращает повреждение кузова автомобиля в месте упора с подкатным домкратом, а также препятствует поломке самого домкрата. Позволяет осуществить качественный ремонт машины в гараже или автосервисе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Резиновая опора с прорезью Matrix 50915 диаметром 65 мм предотвращает повреждение кузова автомобиля в месте упора с подкатным домкратом, а также препятствует поломке самого домкрата. Позволяет осуществить качественный ремонт машины в гараже или автосервисе.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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