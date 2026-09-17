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Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)

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Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 1
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 2
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 3
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 4
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 5
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 6
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 7
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 8
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
опора для домкрата
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 1
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 2
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 3
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 4
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 5
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 6
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 7
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 8
  • Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)

Резиновая опора с прорезью Matrix 50915 диаметром 65 мм предотвращает повреждение кузова автомобиля в месте упора с подкатным домкратом, а также препятствует поломке самого домкрата. Позволяет осуществить качественный ремонт машины в гараже или автосервисе.

Отзывы о товаре Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Высота подхвата, мм
0
Высота подъема, мм
0
Диаметр опоры, мм
65
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновая опора с прорезью Matrix 50915 диаметром 65 мм предотвращает повреждение кузова автомобиля в месте упора с подкатным домкратом, а также препятствует поломке самого домкрата. Позволяет осуществить качественный ремонт машины в гараже или автосервисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Резиновая опора для подкатного домкрата с прорезью D 65 мм Matrix (50915) - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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