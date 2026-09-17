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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)
8 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х39х20
Вес, кг.
29.9

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)

Гидравлический подкатной домкрат СибрТех с грузоподъёмностью 3 тонны — надёжный помощник для автосервиса и гаража. Благодаря высоте подхвата всего 85 мм он легко подходит даже к автомобилям с низким клиренсом. Рабочий ход 450 мм и максимальная высота подъёма до 490 мм позволяют поднять машину для любых ремонтных работ. Двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавность и стабильность подъёма, а наличие фиксатора делает работу безопасной. Удобная педаль ускоряет процесс подъёма, освобождая руки для других задач. Прочный стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость. Вес 28 кг делает домкрат устойчивым и готовым к интенсивной эксплуатации.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
85
Высота подъема, мм
490
Рабочий ход, мм
450
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех с грузоподъёмностью 3 тонны — надёжный помощник для автосервиса и гаража. Благодаря высоте подхвата всего 85 мм он легко подходит даже к автомобилям с низким клиренсом. Рабочий ход 450 мм и максимальная высота подъёма до 490 мм позволяют поднять машину для любых ремонтных работ. Двухцилиндровая конструкция обеспечивает плавность и стабильность подъёма, а наличие фиксатора делает работу безопасной. Удобная педаль ускоряет процесс подъёма, освобождая руки для других задач. Прочный стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость. Вес 28 кг делает домкрат устойчивым и готовым к интенсивной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-490 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50850) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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