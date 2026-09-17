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Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)

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Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742836
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
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Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)
11 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х42х20
Вес, кг.
41

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)

Гидравлический подкатной домкрат СибрТех рассчитан на впечатляющую грузоподъёмность до 3,5 тонн — надёжный помощник даже для крупной техники. Стартовая высота подхвата всего 95 мм делает его идеальным для автомобилей с низким клиренсом. Максимальная высота подъёма 520 мм обеспечивает удобный доступ к самым труднодоступным точкам. Стальной корпус гарантирует прочность и долгий срок службы. Вес 37 кг говорит о солидной устойчивости и надёжности всей конструкции. Двухцилиндровый механизм и удобная педаль для поднятия ускоряют работу и снижают усилия оператора. Фиксатор обеспечит дополнительную безопасность при подъёме. С таким набором характеристик этот домкрат отлично подойдёт для автосервиса и гаража.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех рассчитан на впечатляющую грузоподъёмность до 3,5 тонн — надёжный помощник даже для крупной техники. Стартовая высота подхвата всего 95 мм делает его идеальным для автомобилей с низким клиренсом. Максимальная высота подъёма 520 мм обеспечивает удобный доступ к самым труднодоступным точкам. Стальной корпус гарантирует прочность и долгий срок службы. Вес 37 кг говорит о солидной устойчивости и надёжности всей конструкции. Двухцилиндровый механизм и удобная педаль для поднятия ускоряют работу и снижают усилия оператора. Фиксатор обеспечит дополнительную безопасность при подъёме. С таким набором характеристик этот домкрат отлично подойдёт для автосервиса и гаража.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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