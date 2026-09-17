Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
В наличии
Код товара: 742836
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11 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х42х20
Вес, кг.
41
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851)
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех рассчитан на впечатляющую грузоподъёмность до 3,5 тонн — надёжный помощник даже для крупной техники. Стартовая высота подхвата всего 95 мм делает его идеальным для автомобилей с низким клиренсом. Максимальная высота подъёма 520 мм обеспечивает удобный доступ к самым труднодоступным точкам. Стальной корпус гарантирует прочность и долгий срок службы. Вес 37 кг говорит о солидной устойчивости и надёжности всей конструкции. Двухцилиндровый механизм и удобная педаль для поднятия ускоряют работу и снижают усилия оператора. Фиксатор обеспечит дополнительную безопасность при подъёме. С таким набором характеристик этот домкрат отлично подойдёт для автосервиса и гаража.
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Теги товара: Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
520
Рабочий ход, мм
425
Диаметр опоры, мм
95
Двухцилиндровый
Да
Фиксатор
да
Развернуть
С педалью
Да
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат СибрТех рассчитан на впечатляющую грузоподъёмность до 3,5 тонн — надёжный помощник даже для крупной техники. Стартовая высота подхвата всего 95 мм делает его идеальным для автомобилей с низким клиренсом. Максимальная высота подъёма 520 мм обеспечивает удобный доступ к самым труднодоступным точкам. Стальной корпус гарантирует прочность и долгий срок службы. Вес 37 кг говорит о солидной устойчивости и надёжности всей конструкции. Двухцилиндровый механизм и удобная педаль для поднятия ускоряют работу и снижают усилия оператора. Фиксатор обеспечит дополнительную безопасность при подъёме. С таким набором характеристик этот домкрат отлично подойдёт для автосервиса и гаража.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф. Сибртех (50851) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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