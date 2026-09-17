Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)
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Характеристики
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
В наличии
Код товара: 742831
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7 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х22х20
Вес, кг.
17.8
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261)
Гидравлический подкатной домкрат Denzel 51261 с фиксатором имеет высоту подхвата 190 мм и предназначен для плавного подъема грузов массой до 3 т (в том числе автомобилей класса SUV) на высоту до 532 мм. Страховочный штифт позволяет фиксировать подъемный рычаг на высоте 410 и 450 мм для безопасной работы. Домкрат пригодится владельцам легковых автомобилей со стандартным клиренсом.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
352
Рабочий ход, мм
277
Страна производитель
Китай
Гидравлический подкатной домкрат Denzel 51261 с фиксатором имеет высоту подхвата 190 мм и предназначен для плавного подъема грузов массой до 3 т (в том числе автомобилей класса SUV) на высоту до 532 мм. Страховочный штифт позволяет фиксировать подъемный рычаг на высоте 410 и 450 мм для безопасной работы. Домкрат пригодится владельцам легковых автомобилей со стандартным клиренсом.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 3 т, 190-532 мм, SUV Denzel (51261) - этот товар вы можете купить по цене 7800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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