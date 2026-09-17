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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)

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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 1
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 2
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 3
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 4
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 5
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 6
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 7
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 8
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 9
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 10
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 11
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 12
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 13
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 14
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 15
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 16
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 17
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 18
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 19
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 20
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 21
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 22
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 23
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 24
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 25
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 26
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 27
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 28
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 29
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 30
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 31
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 32
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 33
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 34
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 35
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 36
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 37
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 38
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 39
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 40
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 41
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 42
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 43
Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 1
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 2
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 3
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 4
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 5
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 6
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 7
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 8
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 9
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 10
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 11
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 12
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 13
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 14
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 15
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 16
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 17
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 18
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 19
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 20
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 21
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 22
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 23
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 24
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 25
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 26
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 27
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 28
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 29
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 30
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 31
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 32
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 33
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 34
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 35
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 36
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 37
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 38
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 39
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 40
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 41
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 42
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 43
  • Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742829
Доставка в Санкт-Петербурге
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Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)
9 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.56х0.27х0.15
Вес, кг.
19.9

Описание товара Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)

Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1340 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Домкрат можно установить в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает его эффективным и надежным помощником в работе.

Отзывы о товаре Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
115
Высота подъема, мм
1340
Рабочий ход, мм
1225
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный реечный домкрат Denzel High Jack 50524 используется для подъема грузов массой до 3,5 т на высоту 115-1340 мм. Применяется в автомобильной, строительной сферах, востребован аварийными службами. Домкрат можно установить в вертикальное положение для поднятия грузов и в горизонтальное — для вытягивания и подтягивания предметов. Такое решение делает его эффективным и надежным помощником в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат реечный профессиональный, 3,5 т, 115-1340 мм, High Jack Denzel (50525) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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