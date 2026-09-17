Уцененный товар Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная хорошее состояние, 742812
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%8 670 руб. 12 380 руб.
В наличии
Код товара: 742812
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 670 руб. -30%
12 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
12
Описание товара Уцененный товар Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная хорошее состояние
Причина уценки: потертости на углах панели, повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: варочная панель, уплотнитель, крепления, документация
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
нержавеющая сталь
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
поворотное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
кабель с вилкой
Размер ниши для встраивания
59х52 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
62,5х17х57,5 см
Страна производитель
Беларусь
Причина уценки: потертости на углах панели, повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: варочная панель, уплотнитель, крепления, документация
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Уцененный товар Электрическая варочная панель Gefest ЭС В СВН 3210 К21 черная хорошее состояние - стоимость товара 8670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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