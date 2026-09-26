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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6&quot; FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742806
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х7
Вес, кг.
2.45

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK)

Lenovo предлагает универсальный ноутбук с большим 15,6-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080 — фильмы, работа с документами и серфинг выглядят впечатляюще. Серый корпус подчеркнёт ваш стиль, а современный процессор AMD Ryzen 3 и 8 Гб быстрой памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу с повседневными задачами и многозадачность. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, что удобно именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
30
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает универсальный ноутбук с большим 15,6-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080 — фильмы, работа с документами и серфинг выглядят впечатляюще. Серый корпус подчеркнёт ваш стиль, а современный процессор AMD Ryzen 3 и 8 Гб быстрой памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу с повседневными задачами и многозадачность. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, поэтому вы сами выбираете, что удобно именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 AMD Ryzen 3 30/8Gb/512Gb SSD/15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits/No OS grey (82XQ015BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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