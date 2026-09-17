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Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС

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Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 4
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 5
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 6
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 7
Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 4
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 5
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 6
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 7
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС
4 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1 шт.
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
5.5

Описание товара Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС

Удлинитель на катушке может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Высокопрочный кабель устойчив к резким перепадам температуры.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1 шт.
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Высокопрочный кабель устойчив к резким перепадам температуры.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, ПВС - купить по цене 4830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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