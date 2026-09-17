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Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС

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Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 4
Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 5
Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
10
Напряжение сети, В
220
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 4
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 5
  • Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
10
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
нет
Комплектация
Удлинитель силовой - 1шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х21
Вес, кг.
3.1

Описание товара Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС

Электротехнические изделия ЗУБР созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Сечение, мм?: 2х0.75



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Отзывы о товаре Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
2200
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
10
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
нет
Комплектация
Удлинитель силовой - 1шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Электротехнические изделия ЗУБР созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Сечение, мм?: 2х0.75


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель силовой на катушке ЗУБР ПВС-207 55083-50_z01, 2200 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м, ПВС - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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