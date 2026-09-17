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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
41х30х19
Вес, кг.
10

Описание товара Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА

Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА



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Отзывы о товаре Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59385-5, 5 кВт, 5000ВА - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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