Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 742776
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
277
Описание товара Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч
Налобные фонари KRAFTOOL подходят для работ в помещении, на открытом воздухе или в дороге. Благодаря особой конструкции, фонарь может использоваться как налобный, и как ручной. Обеспечивает освещение ближней и дальней рабочих зон. Выполнен из прочного авиационного алюминия. Имеет 5 режимов работы. Комплектуется сменным аккумулятором и кабелем зарядки USB-C. Фонарь удобно надевать на голову за счет эргономичного оголовья. Оснащен неодимовым магнитом. Многофункциональный, перезаряжаемый аккумулятор. Водонепроницаемый корпус обеспечивает работу фонаря даже при неблагоприятных погодных условиях. Ударостойкий корпус обеспечивает надежную эксплуатацию.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Налобные фонари KRAFTOOL подходят для работ в помещении, на открытом воздухе или в дороге. Благодаря особой конструкции, фонарь может использоваться как налобный, и как ручной. Обеспечивает освещение ближней и дальней рабочих зон. Выполнен из прочного авиационного алюминия. Имеет 5 режимов работы. Комплектуется сменным аккумулятором и кабелем зарядки USB-C. Фонарь удобно надевать на голову за счет эргономичного оголовья. Оснащен неодимовым магнитом. Многофункциональный, перезаряжаемый аккумулятор. Водонепроницаемый корпус обеспечивает работу фонаря даже при неблагоприятных погодных условиях. Ударостойкий корпус обеспечивает надежную эксплуатацию.
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - стоимость товара 2650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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