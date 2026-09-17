Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 742775
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Вид фонаря
налобный
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
Тип питания
батарейки AA
Количество батареек
4
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, г.
283
Описание товара Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима
Предназначен для освещения темных участков. Используется для четкого акцентированного освещения в помещениях и на улице
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Вид фонаря
налобный
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
Тип питания
батарейки AA
Количество батареек
4
Страна производитель
Россия
Предназначен для освещения темных участков. Используется для четкого акцентированного освещения в помещениях и на улице
Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - этот товар вы можете купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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