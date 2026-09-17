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Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01

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Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 1
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 2
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 3
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 4
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 5
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 6
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 7
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 8
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 9
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 10
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 11
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 12
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 1
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 3
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 4
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 5
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 6
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 7
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 8
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 9
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 10
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 11
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 12
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х11х11
Вес, кг.
2.14

Описание товара Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01

Телескопический штатив для 2-х прожекторов Stayer в сумке 56922-B_z01 предназначен для установки двух прожекторов. Используется внутри помещений. Регулируется по высоте от 65 до 160 см. Легко и быстро устанавливается. Имеет планку для одновременной установки двух прожекторов. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку - 8 кг. Размер в сложенном виде - 10х63 см. Диаметр основания треноги - 96 см. В комплекте поставляется сумка-чехол для удобства хранения и переноски.

Отзывы о товаре Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический штатив для 2-х прожекторов Stayer в сумке 56922-B_z01 предназначен для установки двух прожекторов. Используется внутри помещений. Регулируется по высоте от 65 до 160 см. Легко и быстро устанавливается. Имеет планку для одновременной установки двух прожекторов. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку - 8 кг. Размер в сложенном виде - 10х63 см. Диаметр основания треноги - 96 см. В комплекте поставляется сумка-чехол для удобства хранения и переноски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - стоимость товара 2090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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