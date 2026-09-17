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Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65

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Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 6
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 7
Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прожекторы
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
50
Min высота, мм
0
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 6
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 7
  • Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Прожекторы
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
50
Min высота, мм
0
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
Цветовая температура
6500 К
Размеры в упаковке, см
58х38х36
Вес, кг.
1.49

Описание товара Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65

Прожектор светодиодный переносной STAYER 57135-50, предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С.

Отзывы о товаре Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Прожекторы
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
50
Min высота, мм
0
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
Цветовая температура
6500 К
Описание
Прожектор светодиодный переносной STAYER 57135-50, предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переносной светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57135-50, 50 Вт, 6500K, IP 65 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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