Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-50, 2 ? 50 Вт, 50 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
В наличии
Код товара: 742769
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Размеры в упаковке, см
64х21х13
Вес, кг.
3.88
Описание товара Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-50, 2 ? 50 Вт, 50 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР 57145-2-50 предназначены для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используются для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. . Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР 57145-2-50 предназначены для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используются для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. . Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-50, 2 ? 50 Вт, 50 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - по цене 5420 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-50, 2 ? 50 Вт, 50 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65