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Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65

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Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
60
Max высота, мм
1600
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
  • Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742768
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65
4 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
60
Max высота, мм
1600
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
4800
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х21х13
Вес, кг.
3.36

Описание товара Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65

Светодиодные прожекторы на штативе 30x2, 2x30 вт ЗУБР Профессионал пск 57145-2-30 - применяются для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожекторы могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.

Отзывы о товаре Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
60
Max высота, мм
1600
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
4800
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодные прожекторы на штативе 30x2, 2x30 вт ЗУБР Профессионал пск 57145-2-30 - применяются для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожекторы могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодные прожекторы на штативе ЗУБР ПСК 57145-2-30, 2 ? 30 Вт, 30 ? 2, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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