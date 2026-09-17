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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65

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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 1
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 2
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 3
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 4
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 5
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 6
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 7
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 8
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 9
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 1
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 2
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 3
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 4
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 5
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 6
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 7
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 8
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 9
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65
3 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
16000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
39 ? 26,5 ? 3,7 см
Размеры в упаковке, см
40х27х4
Вес, кг.
2.34

Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65

Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-200 предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.

Отзывы о товаре Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
16000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
39 ? 26,5 ? 3,7 см
Описание
Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-200 предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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