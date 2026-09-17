Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 742765
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.9
Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65
Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.
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Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - данный товар вы можете купить по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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