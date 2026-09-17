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Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м

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Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 1
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 2
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 3
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 4
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 5
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 6
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 7
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 8
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 9
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 1
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 2
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 3
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 4
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 5
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 6
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 7
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 8
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 9
  • Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
Габариты без упаковки
960х1600 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, кг.
1.94

Описание товара Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м

Телескопический штатив для прожектора ЗУБР ТШ-1 56930 предназначен для установки прожекторов. Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту установки от 65 до 160 см. Легкий и быстрый монтаж. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает нагрузку до 8 кг. Размер в сложенном виде — 10х63 см. Диаметр основания треноги — 96 см.

Отзывы о товаре Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
Габариты без упаковки
960х1600 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Телескопический штатив для прожектора ЗУБР ТШ-1 56930 предназначен для установки прожекторов. Телескопическая конструкция позволяет регулировать высоту установки от 65 до 160 см. Легкий и быстрый монтаж. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает нагрузку до 8 кг. Размер в сложенном виде — 10х63 см. Диаметр основания треноги — 96 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический штатив для прожектора ЗУБР 56930, 1,6 м - стоимость товара 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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