Top.Mail.Ru
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 1
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 2
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 3
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 4
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 5
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 1
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 2
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 3
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 4
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 5
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
10.0x19.5x30.5
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
45х37х10
Вес, г.
630

Описание товара Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя

Сбалансированный держатель для аккумуляторного инструмента со специальным ремешком-фиксатором против случайного выпадения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
10.0x19.5x30.5
Страна производитель
Тайвань
Описание
Сбалансированный держатель для аккумуляторного инструмента со специальным ремешком-фиксатором против случайного выпадения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5 38769, средняя - купить по цене 2360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...