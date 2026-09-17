Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-17 38768, большая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная большая (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 742726
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная большая (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
39.0x8.0x30.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
39х30х8
Вес, г.
470
Описание товара Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-17 38768, большая
Усиленный чехол для тяжелых профессиональных дрелей и винтовертов с дополнительными внешними петлями для бит и сверл.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная большая (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
39.0x8.0x30.0
Страна производитель
Тайвань
Усиленный чехол для тяжелых профессиональных дрелей и винтовертов с дополнительными внешними петлями для бит и сверл.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-17 38768, большая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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