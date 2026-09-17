Top.Mail.Ru
Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16
7 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Размеры в упаковке, см
78х50х16
Вес, кг.
5

Описание товара Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16

Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16

Отзывы о товаре Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Stayer
Описание
Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складная хозяйственная тележка Stayer PROTruck 38755-120, платформа 48,5 ? 35 см, колеса диаметр 16 - стоимость товара 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...