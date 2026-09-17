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Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок

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Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 1
Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 2
Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
да
Материал черенка
дерево
  • Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 1
  • Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 2
  • Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
220
Размеры в упаковке, м
1.5х0.22х0.05
Вес, кг.
1.58

Описание товара Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок

Вилы для компоста с деревянным черенком Grinda PROLine 315x220x1500 мм 39729 применяются на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, для переноски сена, соломы. Рабочая часть состоит из 4 заострённых зубцов из углеродистой стали с защитным покрытием. Прочный черенок из твёрдой древесины покрыт лаком. В комплект поставки входит чехол из ПВХ, обеспечивающий защиту рабочей части при хранении и транспортировке.

Отзывы о товаре Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grinda
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
220
Описание
Вилы для компоста с деревянным черенком Grinda PROLine 315x220x1500 мм 39729 применяются на садово-огородных участках, в сельском хозяйстве, в строительстве, для переноски сена, соломы. Рабочая часть состоит из 4 заострённых зубцов из углеродистой стали с защитным покрытием. Прочный черенок из твёрдой древесины покрыт лаком. В комплект поставки входит чехол из ПВХ, обеспечивающий защиту рабочей части при хранении и транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы для компоста Grinda 39729, 315 ? 220 ? 1500 мм, антикор. покрытие, закалено, деревянный черенок - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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