Top.Mail.Ru
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 1
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 2
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 3
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 4
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
  • Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 1
  • Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 2
  • Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 3
  • Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 4
  • Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал
сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1200
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х32х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с

Садовые вилы Grinda 39727 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.

Отзывы о товаре Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал
сталь
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1200
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые вилы Grinda 39727 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы садовые Grinda 39727, 280 ? 180 ? 1200 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок высш. сорт, с – стоимость товара 1450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...