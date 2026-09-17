Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок
Оригинальный товар
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Характеристики
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 742678
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.18х0.09
Вес, кг.
2.5
Описание товара Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок
Садовые вилы Grinda 39725 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.
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Бренд
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Садовые вилы Grinda 39725 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - этот товар вы можете купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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