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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс

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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 1
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 2
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 3
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 4
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 5
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 6
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 7
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 8
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 9
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 10
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 11
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 12
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 13
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 14
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 15
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 16
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 17
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 18
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 19
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 20
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 21
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 22
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
72
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 1
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 2
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 3
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 4
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 5
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 6
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 7
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 8
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 9
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 10
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 11
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 12
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 13
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 14
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 15
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 16
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 17
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 18
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 19
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 20
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 21
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 22
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 920 руб. 
Начислим 943 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс
58 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
72
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1450 х 750 х 1200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х72х64
Вес, кг.
92

Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс

Универсальный и мощный снегоуборщик ЗУБР предназначен для эффективной очистки территории вокруг вашего дома. Оснащён зимним четырехтактным двигателем WINTER PRO, разработанным для надёжной работы в самых сложных зимних условиях. Преимущества: Двухступенчатая система обеспечивает быструю очистку и увеличивает дальность выброса снега Устойчивая к холоду трансмиссия с фрикционным механизмом позволяет легко настраивать скорость движения в широком диапазоне Винтовой механизм поворота желоба позволяет выбрасывать снег на расстояние до 12 метров Колеса диаметром 14 дюймов с агрессивным протектором гарантируют отличное сцепление с поверхностью и высокую проходимость Металлические шнеки-ледорубы предназначены для эффективной работы с любыми видами снега, включая слежавшийся и обледенелый Счетчик моточасов на панели - позволяет точно определять интервалы обслуживания Специальные срезные штифты диаметром 6x41 в шнеке защищают редуктор от повреждений при столкновении с посторонними предметами. LED-фары и дополнительная подсветка -гарантируют качественное освещение рабочей зоны в ночное время. Электрический стартер 220 В для гарантированного запуска в самые суровые морозы Лопатка для очистки желоба и крыльчатки от льда в комплекте

Отзывы о товаре Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
72
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1450 х 750 х 1200 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный и мощный снегоуборщик ЗУБР предназначен для эффективной очистки территории вокруг вашего дома. Оснащён зимним четырехтактным двигателем WINTER PRO, разработанным для надёжной работы в самых сложных зимних условиях. Преимущества: Двухступенчатая система обеспечивает быструю очистку и увеличивает дальность выброса снега Устойчивая к холоду трансмиссия с фрикционным механизмом позволяет легко настраивать скорость движения в широком диапазоне Винтовой механизм поворота желоба позволяет выбрасывать снег на расстояние до 12 метров Колеса диаметром 14 дюймов с агрессивным протектором гарантируют отличное сцепление с поверхностью и высокую проходимость Металлические шнеки-ледорубы предназначены для эффективной работы с любыми видами снега, включая слежавшийся и обледенелый Счетчик моточасов на панели - позволяет точно определять интервалы обслуживания Специальные срезные штифты диаметром 6x41 в шнеке защищают редуктор от повреждений при столкновении с посторонними предметами. LED-фары и дополнительная подсветка -гарантируют качественное освещение рабочей зоны в ночное время. Электрический стартер 220 В для гарантированного запуска в самые суровые морозы Лопатка для очистки желоба и крыльчатки от льда в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72 Э, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс – стоимость товара 58920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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