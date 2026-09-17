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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс

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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 1
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 2
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 3
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 4
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 5
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 6
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 7
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 8
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 9
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 10
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 11
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 12
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 13
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 14
Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 1
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 2
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 3
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 4
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 5
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 6
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 7
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 8
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 9
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 10
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 11
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 12
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 13
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 14
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 450 руб. 
Начислим 856 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс
53 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1450х700х1200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х72х59
Вес, кг.
89

Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс

Компактный и мощный снегоуборщик ЗУБР идеально подходит для быстрой и эффективной очистки подъездных и пешеходных дорожек от снега. Оснащён зимним четырехтактным двигателем WINTER PRO, специально разработанным для работы в самых суровых зимних условиях.

Отзывы о товаре Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
66
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Задний ход
да
Развернуть
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1450х700х1200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный снегоуборщик ЗУБР идеально подходит для быстрой и эффективной очистки подъездных и пешеходных дорожек от снега. Оснащён зимним четырехтактным двигателем WINTER PRO, специально разработанным для работы в самых суровых зимних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Самоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростартер 220 В, 66 см, 7 лс - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 53450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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