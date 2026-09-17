Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс, EXTREM
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Характеристики
Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, электростартер 220 В, 72 см, 7 лс, EXTREM
Бензиновый снегоуборщик STEHER GST-772E, предназначен для расчистки тротуаров и дорог от снега, для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Зимний четырехтактный двигатель SNOW series надежен в эксплуатации. Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега. Трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне. Колеса 14? с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость. Усиленный ковш с дополнительными ребрами жесткости. LED-фара обеспечивает освещение рабочей зоны для работы в темное время суток. Электрический стартер 220 В для гарантированного запуска в самые суровые морозы. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки ото льда в комплекте.
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