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Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM

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Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 1
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 2
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 3
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 4
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 5
Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 1
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 2
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 3
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 4
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 5
  • Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 120 руб. 
Начислим 674 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM
42 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Задний ход
да
Электростартер
нет
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
1450х600х1200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х72х62
Вес, кг.
85

Описание товара Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM

Бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, предназначен для расчистки тротуаров и дорог от снега. Мощный 4Т двигатель 7 л.с. зимней серии создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега. Трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне. Колеса 13? с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость. Усиленный ковш с дополнительными ребрами жесткости. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки от льда в комплекте.

Отзывы о товаре Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
4-х тактный
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
12
Объём топливного бака, л
3.6
Число тактов работы бензинового двигателя
4
Мощность электрического двигателя, л.с
7
Задний ход
да
Развернуть
Электростартер
нет
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
1450х600х1200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, предназначен для расчистки тротуаров и дорог от снега. Мощный 4Т двигатель 7 л.с. зимней серии создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Двухступенчатая система для эффективной расчистки снега. Трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне. Колеса 13? с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость. Усиленный ковш с дополнительными ребрами жесткости. Лопатка для очистки желоба и крыльчатки от льда в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Самоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, EXTREM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 42120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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