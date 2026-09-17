Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
В наличии
Код товара: 742654
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.84
Описание товара Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичный выбор для тех, кто ценит аккуратную и эффективную работу с инструментом. Леска выполнена из нейлона, отличается прочностью и удобством в использовании. Витой квадрат обеспечивает выразительный профиль сечения, а диаметр 3 мм позволяет справляться с задачами, где требуется более выносливая оснастка. Надёжный аксессуар для регулярного ухода за участком и поддержания триммера в рабочем состоянии.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичный выбор для тех, кто ценит аккуратную и эффективную работу с инструментом. Леска выполнена из нейлона, отличается прочностью и удобством в использовании. Витой квадрат обеспечивает выразительный профиль сечения, а диаметр 3 мм позволяет справляться с задачами, где требуется более выносливая оснастка. Надёжный аксессуар для регулярного ухода за участком и поддержания триммера в рабочем состоянии.
Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - стоимость товара 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м