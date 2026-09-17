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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м

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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - фото 1
Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - фото 1
  • Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.84

Описание товара Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м

Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичный вариант для работы с леской диаметром до 2,4 мм. Квадратное сечение помогает эффективно справляться с растительностью, а пластиковая катушка и корпус из нейлона делают конструкцию лёгкой и удобной для использования. Подходит для оснащения триммера леской соответствующего диаметра.

Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичный вариант для работы с леской диаметром до 2,4 мм. Квадратное сечение помогает эффективно справляться с растительностью, а пластиковая катушка и корпус из нейлона делают конструкцию лёгкой и удобной для использования. Подходит для оснащения триммера леской соответствующего диаметра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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